El guiño de Chiquito Romero a Gustavo Costas: "Nunca lo rechazaría"

El arquero que viene de un efímero paso por Argentinos Juniors habló de su presente, aclaró por qué se fue de Boca y le abrió una puerta a Racing. ¿Qué dijo?

Hoy 19:16

Después de su breve paso por Argentinos Juniors, Sergio 'Chiquito' Romero se encuentra en condición de libre y entrenándose por su cuenta. Porque si bien ya tiene 38 años, el ex arquero de la Selección Argentina manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de seguir un tiempo más en vigencia. ¿A dónde irá? Nada concreto. Lo único cierto, es que le acaba de abrir las puertas al club que lo vio nacer...

Resulta que en una reciente entrevista con DSports Radio, el ex Manchester United habló de todo: desde el motivo de su salida de Boca hasta lo que le dejó su efímero ciclo por el Bicho. Pero además, aprovechó para mandarle públicamente un guiño a Gustavo Costas. ¿Será que quiere volver a Racing?

"Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranque el torneo", manifestó Romero.

"Me llamaron de muchos lugares pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires, así que estoy esperando. Siempre priorizo volver a jugar. Tengo una edad avanzada para lo que es el fútbol y quizás ya puedo aportar desde otro lugar. No tengo problema de estar parado seis meses", agregó, dejando en claro su intención de mudarse a un club cercano.

El por qué de su salida de Boca

Más allá de lo que ocurra el día de mañana en la carrera de Romero, es innegable que su último gran momento fue en Boca. Y es que de aquel plantel que alcanzó la final de la Libertadores 2023, él fue la gran figura para avanzar una y otra vez en las tandas de penales. Pero de un momento a otro, desapareció del radar, perdió su lugar, hasta que finalmente salió a finales de 2025.

"El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior. Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento, automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido", aclaró Chiquito.

Lo que le dejó Argentinos Juniors y su deseo de cara al futuro

"Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar. Si bien en Boca estaba muy bien no venía teniendo participación. Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado. No fue un buen paso porque no salió como esperaba", afirmó el arquero de 38 años.

Pero también, aunque espera seguir un tiempo más en vigencia, contó de qué manera espera seguir ligado al fútbol una vez colgados los guantes: "Tengo hecho el curso de entrenador. Tengo todo armado con cuerpo técnico para el momento que me toque retirarme y ponerme a dirigir. Me gusta, veo mucho fútbol, de todos los países y ligas. El hecho de haber jugado tanto tiempo en Europa, los entrenadores te van dando un montón de herramientas que te marcan, que las vas viendo y que las podés llevar a la práctica".