Condenan a un médico por mala praxis: deberá pagar más de $15 millones a un paciente

La Justicia de Pergamino confirmó que realizó una infiltración sin consentimiento informado. El paciente sufrió una grave lesión neurológica y secuelas permanentes. La Cámara elevó además la indemnización por daño moral.

Hoy 20:19

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino ratificó la condena contra un médico y su aseguradora por una práctica ambulatoria realizada en 2019 sin el consentimiento informado del paciente. El tribunal ordenó el pago de más de 15 millones de pesos por incapacidad y gastos, y elevó a cinco millones la indemnización por daño moral.

El caso se inició cuando un hombre que consultó por fuertes dolores en la zona ciática fue sometido a una infiltración en un consultorio médico. Durante el procedimiento sufrió una parálisis en el pie y parte de la pierna derecha. Las secuelas persistieron, se confirmó una lesión neurológica severa y el cuadro derivó en un fuerte impacto físico y emocional.

Los jueces remarcaron que no se acreditó que el paciente hubiera sido debidamente informado sobre los riesgos ni que hubiera prestado un consentimiento válido, lo que vulneró su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. También dieron por probado el nexo directo entre la práctica y el daño sufrido.

Además de confirmar la responsabilidad del profesional, la Cámara sostuvo que la aseguradora deberá responder dentro de los límites de la póliza. El fallo vuelve a poner en foco la obligación legal de informar en la práctica médica y el rol central del consentimiento informado en la protección de los derechos de los pacientes.