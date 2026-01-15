Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ENE 2026 | 31º
X
País

Condenan a un médico por mala praxis: deberá pagar más de $15 millones a un paciente

La Justicia de Pergamino confirmó que realizó una infiltración sin consentimiento informado. El paciente sufrió una grave lesión neurológica y secuelas permanentes. La Cámara elevó además la indemnización por daño moral.

Hoy 20:19
Médico medicina

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino ratificó la condena contra un médico y su aseguradora por una práctica ambulatoria realizada en 2019 sin el consentimiento informado del paciente. El tribunal ordenó el pago de más de 15 millones de pesos por incapacidad y gastos, y elevó a cinco millones la indemnización por daño moral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso se inició cuando un hombre que consultó por fuertes dolores en la zona ciática fue sometido a una infiltración en un consultorio médico. Durante el procedimiento sufrió una parálisis en el pie y parte de la pierna derecha. Las secuelas persistieron, se confirmó una lesión neurológica severa y el cuadro derivó en un fuerte impacto físico y emocional.

Los jueces remarcaron que no se acreditó que el paciente hubiera sido debidamente informado sobre los riesgos ni que hubiera prestado un consentimiento válido, lo que vulneró su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. También dieron por probado el nexo directo entre la práctica y el daño sufrido.

Además de confirmar la responsabilidad del profesional, la Cámara sostuvo que la aseguradora deberá responder dentro de los límites de la póliza. El fallo vuelve a poner en foco la obligación legal de informar en la práctica médica y el rol central del consentimiento informado en la protección de los derechos de los pacientes.

TEMAS mala praxis

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 15 de enero en Santiago del Estero: el SMN anticipa “tormentas fuertes” en horas de la noche
  2. 2. Ruta 51 y Avenida Daniel Prados: fuerte choque entre un camión y un tractor
  3. 3. Calles salvajes: un menor acuchilló a dos primos durante un enfrentamiento en La Banda
  4. 4. Demoran a dos hombres con 11 tarjetas de débito ajenas: habían extraído más de $2 millones
  5. 5. Gresca y sangre en Añatuya: una pelea familiar que destapó una presunta venta de drogas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT