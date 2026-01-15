Sede confirmada: dónde hará su debut Boca en la Copa Argentina

El Xeneize enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final, en un partido que se jugará en medio del Torneo Apertura y que le permitirá acomodar su calendario.

Hoy 20:21

Tras el empate sin goles ante Millonarios en el primer partido del año, Boca comenzó a ordenar su agenda de viajes y compromisos de cara a una temporada que asoma intensa desde lo logístico. El equipo ya tiene definidos sus rivales en el Torneo Apertura, la fecha de su estreno en la Copa Argentina y, ahora, también la sede confirmada para ese compromiso que marcará el inicio de su camino en la competencia federal.

El Xeneize disputará su partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy el martes 24 de febrero, una determinación que no pasa inadvertida, ya que se jugará en plena disputa de la séptima fecha del Apertura.

Sin embargo, la explicación es clara: ese mismo fin de semana Boca debía enfrentar a Lanús, encuentro que fue postergado debido a que el Granate afrontará la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, el duelo que reúne a los campeones de la Copa Sudamericana y la Libertadores. Ante ese escenario, el club decidió aprovechar el parate obligado y adelantar su debut en la copa local.

¿Dónde se juega? El encuentro se disputará en la provincia de Salta, una sede habitual de la Copa Argentina y que suele recibir a Boca con un marco imponente de público. La confirmación oficial no llegó desde la Asociación del Fútbol Argentino, como es habitual, sino que fue el propio gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien anunció la realización del evento deportivo en la provincia.

El último partido en Salta

La última vez del Xeneize en está provincia había sido en 2022 ante Agropecuario. En aquella oportunidad, ganó 1-0 con gol de Pol Fernández. Pero esa noche quedó recordada por la patada de Leyendeker al Chango Zeballos que terminó con la fractura de tobillo del extremo.

De esta manera, Boca suma una nueva escala a un calendario que ya aparece cargado. A la competencia local y la Copa Argentina se le sumará la Copa Libertadores, certamen en el que todavía no se conocen los rivales pero que, como es costumbre, implicará largos traslados y un importante desgaste físico. En ese escenario, cada decisión cobra mayor relevancia y el adelanto del debut por Copa Argentina aparece como una jugada estratégica para descomprimir el calendario.