Destacan el trabajo del avión hidrante santiagueño que combatió incendios en la Patagonia

El Gobierno de la Provincia resaltó lo realizado por el avión de Santiago del Estero en los incendios de Chubut.

Hoy 21:12

El Boeing 737 Fire Liner volvió este jueves a la provincia tras cumplir una intensa misión en Chubut. Desde el Gobierno de Santiago del Estero resaltaron el compromiso del equipo y el rol clave de la aeronave en la lucha contra el fuego.

El Gobierno de Santiago del Estero destacó públicamente el regreso del avión hidrante Boeing 737 Fire Liner, que fue enviado a la provincia de Chubut para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectaron a la región patagónica. La aeronave arribó este jueves por la siesta al aeropuerto de la ciudad Capital, luego de completar una misión considerada estratégica por la magnitud del siniestro.

La operación se llevó adelante por disposición del gobernador Elías Suárez en respuesta a una solicitud del Gobierno Nacional, ante la necesidad de contar con la capacidad operativa del avión hidrante más grande de Latinoamérica. Su intervención resultó clave para reforzar las tareas aéreas en una de las emergencias ambientales más complejas de los últimos tiempos.

A su regreso, fueron recibidos por el jefe de Gabinete de la provincia, Víctor Araujo, junto al secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Joaquín de Arzuaga, y el equipo de Aviación de la provincia. También estuvieron presentes el director de Aviación Civil de Santiago del Estero, Jorge Azar, y el piloto Emanuel Zain Boix, quienes formaron parte activa de la misión en la Patagonia.

Desde las redes oficiales, el Gobierno provincial expresó su reconocimiento con un mensaje claro y directo: “¡Gracias por su compromiso!”, resaltando la labor del personal involucrado y el orgullo de que Santiago del Estero aporte recursos y profesionalismo cuando el país lo necesita.