Extraditaron a Buenos Aires a un peligroso detenido vinculado a homicidios y hechos de extrema violencia

Tiene 26 años y está acusado de homicidio y otros hechos de extrema violencia. Fue detenido en Termas de Río Hondo con armas de alto poder y trasladado a Buenos Aires, donde era intensamente buscado por la Justicia.

Hoy 22:41

Un hombre de 26 años, identificado como Lucas Martín Sandoval, fue extraditado en las últimas horas desde Termas de Río Hondo hacia la provincia de Buenos Aires, donde era intensamente buscado por la Justicia en el marco de múltiples causas penales de extrema gravedad, entre ellas homicidio y tentativas de homicidio con arma de fuego.

El traslado se concretó bajo exhorto judicial y estuvo a cargo de personal de la DDI de Morón, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 3 de Morón y del Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción.

Sandoval se encontraba detenido desde el pasado 6 de enero y permanecía alojado en la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 6 de Termas de Río Hondo. Su captura se había producido en la localidad de Los Núñez, departamento Río Hondo, tras un importante trabajo de investigación y un operativo conjunto llevado adelante por personal de la Sección Robos y Hurtos de la Departamental 6 Termas, la Sección Robos y Hurtos de La Banda y efectivos de la División Prevención de la misma departamental.

Durante ese procedimiento, los uniformados secuestraron armas de alto poder de fuego, entre ellas una escopeta calibre 12.70 y una pistola ametralladora con municiones, además de un motovehículo con pedido de secuestro vigente, elementos que agravaron significativamente su situación procesal.

De acuerdo a la información oficial, a Sandoval se le atribuyen hechos de extrema violencia, como homicidio calificado, homicidio simple en grado de tentativa, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y amenazas agravadas. Además, está señalado como presunto partícipe de un violento asalto ocurrido en la localidad de Libertad, partido de Merlo, que culminó con la muerte de una persona tras recibir un disparo.

Cumplidos todos los recaudos legales, el detenido fue trasladado a Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia, que continuará con el proceso penal correspondiente.