Córdoba confirmó los primeros casos de gripe H3N2

Las autoridades de la vecina provincia insisten en la vacunación a la población y a quienes planean viajar al exterior.

Hoy 06:18
Expertos insisten con la vacunación.

Se confirmaron los primeros dos casos de gripe H3N2 en Córdoba. El Instituto Malbrán ratificó los casos en la vecina provincia, lo que lleva a profundizar las medidas de prevención.

Los afectados son un hombre de 27 años de San Francisco y una mujer de 38 años con residencia en La Calera. Ambos habían estado de viaje por el exterior.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba se insta a la población a aplicarse la vacuna antigripal de la campaña 2025. La doctora Sonia Nievas, directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, indicó a Cadena 3: "Han tenido muy buena evolución de la enfermedad y los dos pacientes cursaron la enfermedad de forma ambulatoria".

Las autoridades recomiendan la vacunación a la población objetivo y a quienes planeen viajar al exterior, sugiriendo que se vacunan 10 días antes de su viaje.

Asimismo, se aconseja a quienes presenten síntomas como dolor de cabeza, fiebre alta, decaimiento y dolores musculares que consulten a su centro de salud más cercano. 

