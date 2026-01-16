Calles anegadas y complicaciones en el tránsito tras la fuerte lluvia nocturna

Luego de la intensa tormenta que cayó durante la madrugada, distintos sectores de la Madre de Ciudades amanecieron con calles cubiertas de agua, vehículos varados y esquinas colapsadas.

Hoy 07:00

Como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas desde las 2 de la mañana, la capital santiagueña presentó este jueves numerosos puntos críticos por acumulación de agua. Los desagües pluviales se vieron superados y varias arterias quedaron parcialmente intransitables.

Vecinos enviaron videos y fotografías que muestran autos avanzando con dificultad, con el agua que llegaba hasta la mitad del chasis, generando riesgos para quienes circulaban durante las primeras horas del día. Algunos vehículos incluso quedaron varados por la profundidad alcanzada en determinadas calles.

Las esquinas del sector sur fueron las más afectadas, con niveles de agua que cubrieron veredas y complicaron el paso de peatones. En varios puntos, la corriente se acumuló formando verdaderos "espejos de agua" que ocuparon toda la calzada.