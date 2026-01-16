Emilia Clarke contó que se lesionó una costilla durante la filmación de escenas íntimas en PONIES

La actriz reveló que una jornada intensa de rodaje le provocó una lesión mientras interpretaba a Bea, una viuda que seduce a agentes de la KGB en la nueva serie de Peacock.

Emilia Clarke reveló que sufrió una lesión en una costilla durante la grabación de escenas íntimas para PONIES, la serie de Peacock en la que interpreta a Bea, una viuda en plena Guerra Fría que recurre a la seducción para obtener información de altos mandos de la KGB.

La actriz, nominada cuatro veces al Emmy, explicó a The Wrap que una jornada particularmente exigente terminó con una lesión inesperada. “Tres hombres, en un par de horas”, recordó Clarke sobre la escena en la que su personaje debía simular encuentros sexuales con varios agentes. “Traían a uno, después a otro, y así. Yo me sentaba en ese aparato, fingíamos sexo… y ese día me rompí una costilla”.

Clarke relató que incluso debió explicarle a su médico el origen de la lesión: “Fue por sexo, por tres”, dijo entre risas. Más tarde aclaró que no llegó a tratarse de una fractura completa: “No se rompió del todo, solo se salió un poco de lugar”.

La serie sigue a Bea y a Twila, dos secretarias de la embajada estadounidense en Moscú en 1977, que terminan trabajando encubiertas para la CIA después de que sus esposos mueren en circunstancias sospechosas. En ese contexto, la protagonista se ve involucrada en operaciones de seducción que, según contó Clarke, fueron más demandantes físicamente de lo previsto.

