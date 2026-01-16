Ingresar
Mejora el estado del nene accidentado en Pinamar, aunque deberá ser operado por tercera vez

El menor evoluciona de manera favorable luego del accidente y continúa bajo observación médica a la espera de una nueva operación.

Hoy 08:20

Bastián, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente en “La Frontera” de Pinamar, sigue en estado crítico y reservado. Este jueves, un operativo especial lo trasladó en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde los médicos preparan una cirugía decisiva, la tercera desde que tuvo que ser internado.

El nene fue sometido a dos cirugías de control de daño para frenar el sangrado interno. En esas intervenciones, los médicos colocaron compresas para contener la hemorragia, pero ahora esperan poder realizar la operación definitiva: remover esas compresas y cerrar la herida.

Bastián. “pasó una noche estable” y los médicos lograron bajarle la fiebre. Además, no necesitó más transfusiones de sangre, un dato alentador en medio de la gravedad del cuadro.

El jueves, tras una evaluación médica en el Hospital Comunitario de Pinamar, los profesionales resolvieron derivarlo de urgencia. El traslado se realizó por vía aérea, desde el helipuerto de Pinamar, con custodia policial y un operativo especial para garantizar la rapidez y seguridad del viaje.

La aeronave aterrizó en la Base Naval de Mar del Plata a las 17.40. Allí se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y permitir un traslado terrestre inmediato hasta el hospital.

En el Materno Infantil, el equipo médico ya le practicó los estudios necesarios, incluida una tomografía, y se prepara para la intervención de alta complejidad.

La decisión de derivarlo a Mar del Plata se tomó porque el hospital cuenta con recursos y cuidados de alta complejidad, fundamentales ante cualquier complicación en el postoperatorio.

