"Condiciones más favorables": trasladaron a Bolsonaro a otra cárcel con mejores instalaciones

El expresidente brasileño cumplía su condena en una sede de la Policía Federal, y ahora irá a una prisión de la Policía Militar en Brasilia.

Hoy 08:24

El juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes ordenó el traslado del expresidente Jair Bolsonaro (PL) a una celda del batallón de la Policía Militar del Distrito Federal conocido como “Papudinha”, donde cuenta con mejores instalaciones para su rehabilitación por sus dolencias físicas.

Bolsonaro será trasladado al 19.º Batallón de la PM-DF (Policía Militar del Distrito Federal), donde ya se encuentran detenidos el exministro Anderson Torres y el exdirector general de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques. El lugar se ha ganado el apodo de “Papudinha” por estar junto al Complejo Penitenciario de Papuda.

En la misma decisión, Moraes autorizó al expresidente a recibir asistencia religiosa en prisión y a participar en un programa de reducción de pena mediante la lectura. Por otro lado, denegó la solicitud de acceso a un televisor con internet (Smart TV).

Moraes mencionó que el batallón PM-DF permitirá, por ejemplo, “mayor tiempo de visita a familiares, libre acceso a ‘tomar sol’ y hacer ejercicio a cualquier hora del día, incluyendo la instalación de equipos de fisioterapia como cintas de correr y bicicletas”.

Bolsonaro también tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada, añadió la corte.

Aunque Moraes calificó las nuevas condiciones de reclusión de “aún más favorables” respecto a las anteriores, Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, criticó un traslado a un “ambiente carcelario severo”.

En su cuenta de X, denunció una “tamaña maldad” del juez contra su padre.

Desde noviembre, Bolsonaro cumplía una condena a 27 años y tres meses de prisión en la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia por intento de golpe de Estado. Frecuentemente ha tenido que ser intervenido por diferentes dolencias, especialmente relacionadas con el intento de asesinato que sufrió durante la campaña presidencial.

Moraes dictaminó además que el expresidente deberá someterse a un examen médico por parte de peritos de la Policía Federal, que evaluarán su estado clínico y la “necesidad de traslado al hospital de la prisión”.

Tras esta evaluación, el Ministro decidirá sobre la solicitud de la defensa de arresto domiciliario humanitario, por razones de salud.

La familia, los abogados y aliados de Bolsonaro emprendieron en las últimas semanas una campaña para cuestionar las condiciones de reclusión del exmandatario y reclaman que le sea autorizada la prisión domiciliaria por motivos de salud.

Moraes dijo que la sentencia de Bolsonaro en la sede de la Policía Federal ya se cumplió con “absoluto respeto a la dignidad humana y en condiciones extremadamente favorables en comparación con el resto del sistema penitenciario brasileño”.

Sin embargo, consideró que la “total falta de veracidad en las denuncias” sobre la situación en esa prisión, no impide el traslado “a una Sala del Estado Mayor con condiciones aún más favorables”.