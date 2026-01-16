Se busca a Gaspar, un gatito perdido en el barrio Siglo XXI

El felino fue visto por última vez hace una semana en manzana 53, lote 4. Es macho, está castrado y es un poco asustadizo.
Gaspar se perdió hace aproximadamente una semana en el barrio Siglo XXI, en la zona de manzana 53, lote 4. Es un gatito macho, castrado, de carácter dócil aunque algo asustadizo, por lo que podría esconderse o no acercarse fácilmente a desconocidos.
Su familia lo busca con mucha preocupación y lo extraña profundamente. Si alguien lo vio, lo tiene resguardado o cuenta con cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse de inmediato a los siguientes teléfonos:
385-4335294 (Dani) o 385-5010359 (Héctor).
Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de gran ayuda.