Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

El corte será este domingo 18 de enero de 6 a 9 hs y afectará a una parte del barrio Centro de esta Capital.

Hoy 09:11

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital.

Domingo 18 de enero:

de 06:00 a 09:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Avellaneda, Perú, Salta y Tucumán).

