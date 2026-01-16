Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

El corte será este domingo 18 de enero de 6 a 9 hs y afectará a una parte del barrio Centro de esta Capital.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital.
Domingo 18 de enero:
de 06:00 a 09:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Avellaneda, Perú, Salta y Tucumán).