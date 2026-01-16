La mesa política se reúne este viernes para definir la estrategia legislativa por la reforma laboral

El equipo negociador del Gobierno mantendrá un encuentro a las 10 de la mañana en Casa Rosada tras el receso vacacional.

Hoy 09:44

La mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá hoy a las 10 en Casa Rosada por primera vez en el año con la definición de la estrategia legislativa para encarar la reforma laboral, tras el receso vacacional.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la convocatoria a la reunión que, inicialmente, iba a realizarse el lunes próximo, para ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para la reforma laboral, una de las obsesiones de Milei.

Para eso, este viernes volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La articulación política deberá resolver el temario que se enviará al Congreso, y del que podría quedar afuera la reforma del Código Penal para concentrar esfuerzos en la aprobación del proyecto de “Modernización Laboral”.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la reforma laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, confesó a la Agencia Noticias Argentinas una importante fuente de la administración libertaria.

Tras el receso de los primeros días de enero, en los que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días de vacaciones, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo en el Congreso.

Los únicos que mostraron en actividad inclusive durante los primeros días de enero fueron el propio Milei, el asesor Santiago Caputo y Santilli, quien llevó a cabo recorridas por el interior del país.