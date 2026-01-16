El Comité de Emergencias intensificó sus trabajos realizados ante las lluvias caídas en La Banda

El Comité de Emergencias trabaja a pleno con todas las áreas del municipio, a fin de garantizar una óptima respuesta a los inconvenientes que puedan surgir luego del fenómeno climatológico.

Hoy 10:06

El Comité de Emergencias de la Municipalidad de La Banda, presidido por el intendente Roger E. Nediani, informó que tras las intensas lluvias caídas durante la madrugada del viernes se están realizando trabajos de asistencia en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Municipio informaron que, apenas se conoció el alerta meteorológico, las distintas áreas comenzaron a trabajar de forma articulada. En este sentido, se destacó que las bombas de desagüe se encuentran funcionando correctamente y que los vecinos pueden comunicarse a los teléfonos de emergencia ante cualquier consulta o inconveniente.

Desde la Dirección de Higiene se llevan adelante tareas de limpieza desde horas tempranas en diversos sectores de la ciudad. Los trabajos se realizan en el frente del Cementerio local, calle Misiones, calle Aconcagua —desde Libertador hasta Alberdi, la zona de Paul Harris y calle Tucumán, donde se procedió a la erradicación de minibasurales que obstruían el escurrimiento del agua.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas informó que las bombas continúan operativas y remarcó la importancia de los trabajos de desagüe que se vienen ejecutando, los cuales permiten un drenaje más rápido del agua acumulada durante las precipitaciones.

Finalmente, desde la Estación Meteorológica ubicada en Alerta Banda se advirtió que las lluvias continuarán en las próximas horas. En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos evitando arrojar basura en la vía pública, ya que esto contribuye a prevenir anegamientos y facilita el normal funcionamiento del sistema de desagües.