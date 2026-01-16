La UNSE aporta capacitación laboral al programa provincial “Santiago Crece con Vos”

La Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de su Escuela de Artes y Oficios, fortalece la red provincial de formación laboral con propuestas técnicas, presencia territorial y acciones orientadas a mejorar la empleabilidad.

El programa provincial “Santiago Crece con Vos”, impulsado por el Gobierno de Santiago del Estero a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, consolida una amplia red de formación y capacitación laboral en todo el territorio provincial. En ese marco, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) cumple un rol estratégico a partir del trabajo que desarrolla la Escuela de Artes y Oficios, aportando experiencia, recursos humanos calificados y propuestas formativas orientadas a la inserción laboral.

La directora de la Escuela de Artes y Oficios de la UNSE, Marcela Juárez, destacó que el aporte de la universidad al programa se basa en una trayectoria sostenida en capacitaciones técnicas. “La Escuela va a contribuir con su experiencia en áreas como electromecánica, electricidad, reparación de equipos de refrigeración, construcción, informática y cosmetología, con capacitadores que ya vienen dictando estos cursos desde hace tiempo y con docentes egresados de nuestra universidad”, explicó.

Juárez subrayó además la importancia de que la UNSE forme parte de una política pública provincial orientada a la capacitación y la empleabilidad. En ese sentido, señaló que en los últimos años la universidad “ha tenido un fuerte impacto territorial”, no solo a través de cursos de oficios, sino también mediante capacitaciones docentes y acciones vinculadas a la agricultura, los idiomas, la infraestructura, el ordenamiento territorial y el sector forestal. “Es un compromiso más de la universidad con las políticas públicas provinciales”, afirmó.

En relación con el impacto concreto de estas propuestas, la directora remarcó que los cursos permiten dar respuesta a jóvenes y adultos que, por razones económicas o de distancia, no pueden acceder a una carrera universitaria tradicional. “Estas capacitaciones les brindan una salida laboral rápida y permiten que las empresas de la zona incorporen personal ya capacitado, tanto por la universidad como por los centros de formación profesional”, sostuvo.

Otro aspecto central del trabajo articulado es la presencia territorial de la UNSE, que amplía el acceso a la educación y fortalece la inclusión. Juárez destacó que, a partir de esta política, intendencias y comisiones municipales se han acercado a la universidad para solicitar cursos y servicios de capacitación. “En localidades como Clodomira, Ojo de Agua o Frías se construyeron espacios donde la universidad dicta cursos, lo que permite que muchos jóvenes continúen y finalicen sus estudios”, indicó, y agregó que la virtualidad también ha sido clave para llegar a zonas de difícil acceso.

Finalmente, la directora valoró el formato de los cursos que se dictan desde la UNSE, caracterizados por combinar saberes técnicos y trayectos de corta duración. “Tenemos capacitaciones que van desde dos hasta ocho meses. Es un formato clave para la realidad actual, porque muchos jóvenes necesitan generar ingresos rápidamente y esta preparación técnica les permite desarrollar una actividad laboral incluso sin contar con grandes espacios físicos”, concluyó.