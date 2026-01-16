Fabián Vena reveló la enfermedad que lo obligó a cambiar su estilo de vida

El actor se sinceró en el programa La cocina rebelde y explicó cómo el diagnóstico reciente lo obligó a modificar hábitos y prioridades.

Hoy 10:15

El actor Fabián Vena contó en La cocina rebelde (eltrece), el programa que conduce Jimena Monteverde, que sufre una enfermedad hace 50 años, pero que el diagnóstico lo tuvo hace muy poco. Esto lo obligó a tomar decisiones clave para poder enfrentar la situación.

El recordado protagonista de La banda del Golden Rocket (eltrece) dijo que debido a la celiaquía que le descubrieron su alimentación tuvo que cambiar.

"Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida“, lanzó, en referencia a los problemas que les trae a las personas con esta patología el consumo de harinas.

Vena explicó que hace poco más de un año le diagnosticaron celiaquía. “Después de recorrer durante mucho tiempo, con situaciones horribles y diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, sintetizó.

El artista, que está presentando la obra El divorcio del año, comentó que, debido al problema que tiene, intenta que todos a su alrededor se controlen para asegurarse que no sufran lo mismo que él. “Soy como un converso. Mando a que se hagan todos una colonoscopía”, comentó.

El actor cree que hace 50 años que sufre de esa enfermedad por los síntomas que siempre tuvo presentes a lo largo de su vida. “Me da la sensación de que esto fue así porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”, comentó.

Con el tono de buena onda que lo caracterizó siempre, Vena contó que su hijo Valentino, de 9 años, tuvo un gesto tierno hacia él debido a su celiaquía. “El chiquito se comió una pizza el otro día, llegó y cuando le voy a dar un beso me dice, ‘no, papá, un beso no te puedo dar’”, recordó, con mucha emoción.