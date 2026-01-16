Ingresar
Con Tarjeta Sol, las entradas para el Festival del Artesano se pagan en cuotas sin interés

Los accesos para el tradicional evento que se realizará en Villa Ojo de Agua pueden adquirirse en hasta 3 y 6 pagos. La venta se realiza en la Municipalidad de Villa Ojo de Agua.

Hoy 12:00

La ciudad de Villa Ojo de Agua comenzó a palpitar la 29º edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2026 en el predio del Club Atlético Instituto. En ese marco, Tarjeta Sol anunció un beneficio especial para facilitar el acceso del público al evento.

Gracias a esta iniciativa, las entradas pueden adquirirse en 3 y 6 cuotas sin interés, una propuesta pensada para que más familias puedan organizarse y disfrutar del festival con mayor comodidad.

El punto de venta habilitado es la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, donde los interesados podrán acceder a este plan de financiación exclusivo utilizando la tarjeta.

La edición 2026 contará con una grilla de artistas encabezada por Luciano Pereyra, figura central del festival, junto a Desakta2, Cantores del Monte, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas y Lázaro Caballero, consolidando una propuesta artística de primer nivel para el sur santiagueño.

El Festival Nacional del Artesano mantiene su espíritu solidario y familiar, con una propuesta cultural que combina música, tradiciones y encuentro comunitario, y que año tras año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

La realización del evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua y del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, reafirmando el acompañamiento institucional a una de las celebraciones más representativas del calendario cultural provincial.

