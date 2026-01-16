“Nunca había sentido tanta maldad”: Julio Iglesias negó las acusaciones de abuso sexual

La Justicia española dio curso a una denuncia presentada por dos extrabajadoras de sus residencias en el Caribe, mientras el cantante rechazó las acusaciones y anunció que avanzará por la vía legal para defender su reputación.

Hoy 10:45

l cantante Julio Iglesias publicó un mensaje en sus redes sociales tras ser acusado por agresión sexual por dos antiguas empleadas que trabajaron en sus residencias de Bahamas y República Dominicana. Allí sostuvo que las imputaciones “son falsas” y afirmó que resguardará su honor frente a lo que definió como “un agravio tan grande”.

Por ahora, la denuncia presentada el 5 de enero fue aceptada por la Justicia española y lo señala como presunto responsable de delitos vinculados a la libertad sexual y de coacciones.

“Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, expresó el artista en su descargo.

En ese mismo comunicado, añadió: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas”.

El intérprete fue denunciado formalmente el 5 de enero por dos extrabajadoras de su personal doméstico y de fisioterapia. La causa se originó a partir de una investigación periodística que reconstruyó el funcionamiento interno de las propiedades caribeñas del cantante.

Según los relatos incorporados al expediente, los episodios denunciados habrían ocurrido en 2021 y describen una reiteración de abusos sexuales y agresiones físicas. La ciudadanía española de Iglesias habilita que el proceso avance en los juzgados de Madrid.

Las representantes legales de las denunciantes caracterizaron el esquema operativo de las residencias como una estructura organizada dedicada al maltrato sistemático. En la acusación también figuran dos supervisoras de las casas, señaladas como colaboradoras necesarias.

La organización internacional Women 's Link Worldwide acompaña a las víctimas en el trámite judicial y solicitó la adopción de medidas urgentes de protección ante la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres.

Desde el Ministerio Público Fiscal se analiza el riesgo de eventuales represalias o maniobras de intimidación provenientes del entorno del cantante contra las denunciantes. En la causa se incorporaron fotografías, registros de audio y documentación que respaldan sus testimonios. Ese material forma parte de una investigación desarrollada durante tres años por los medios elDiario.es y Univision Noticias.