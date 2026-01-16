Video: delincuentes a caballo fueron detenidos y rescataron a la yegua que usaban

La yegua estaba preñada. Otros dos caballos que la seguían también fueron rescatados. Fueron detenidos tras una persecución.

Dos delincuentes fueron detenidos cuando intentaban escapar a caballo en una impactante persecución policial que quedó registrada en un video. La yegua en la que circulaban fue rescatada, al igual que otros dos caballos que la seguían.

El insólito episodio ocurrió en Quilmes. Los vecinos habían alertado sobre esta modalidad de robo y finalmente las autoridades lograron capturarlos después de que robaran en la costanera, amenazando a sus víctimas con cuchillos.

En el video se observa a dos delincuentes huyendo al galope, cuando un patrullero se puso a la par de ellos y un agente sacó medio cuerpo por la ventana y forcejeó con uno de ellos hasta hacerlos caer al suelo. En el asfalto quedaron los ladrones y la yegua.

Los responsables fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. El animal junto con otros dos caballos que lo venían siguiendo, fueron llevados a un refugio de la zona.

El agente forcejeó con los delincuentes y los tiró al suelo junto con el animal. (Video: Instagram/@datajudicial)

Allí recibieron a la yegua y la llamaron Sonda. En las primeras revisiones médicas descubrieron que tiene unos cuatro años y está preñada. “Es una yegua que era explotada todo el día en el carro y luego salían a pelo (sin montura) a robar con armas blancas a los vecinos”, dijo Karina, la directora del refugio.

Sonda fue rescatada junto con otros dos caballos, un potrillo y uno de tamaño chico que en un principio creyeron que también era un potrillo, pero luego descubrieron que era el mayor de los tres. Tiene 12 años y lo apodaron “el abuelo”.

Los animales estaban maltratados y desnutridos, como la mayoría de los que albergan allí. En el refugio hay de 100 caballos provenientes de operativos policiales, que forman parte de causas judiciales.

Según contó Karina, los delincuentes que escapaban en la yegua ya venían siendo denunciados por los vecinos: “Hubo muchos llamados por esto, la policía actuó de manera impecable”, afirmó. Ahora, esperan que Sonda pueda dar a luz y cuidar ellos al igual que lo hacen con el resto de los animales rescatados.