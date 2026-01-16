Feinmann llamó “mala madre” a Nancy Dupláa y Echarri lo enfrentó

El periodista lanzó una fuerte crítica contra la actriz y el actor salió al cruce con un mensaje en redes que generó repercusión.

Hoy 11:30

Eduardo Feinmann criticó duramente a Nancy Dupláa tras escuchar lo que dijo Luca Martin, hijo de la actriz, sobre la edad de Chiche Gelblung y la tildó de “mala madre”.

“De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”, disparó el periodista en su cuenta de X.

La artista no tardó en responderle al conductor y defendió a su hijo: “Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. ¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés".

Quien también le contestó a Feinmann fue Pablo Echarri. “Che cag..., vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?“, escribió el actor a través de la misma red social.

