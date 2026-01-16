"Sacá el pesado la p...": salían de bailar, se encontraron con un pescador solitario y armaron una divertida hinchada

Ocurrió en Mar del Plata. Los jóvenes no solo pusieron el ritmo con sus cánticos festivos, sino que terminaron colaborando para liberar al pez, convirtiendo a todos en protagonistas del video más viral del momento.

Hoy 11:44

A primera hora de la mañana en Mar del Plata, la tranquilidad habitual de la costa se vio interrumpida por un episodio inesperado que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Un grupo de jóvenes que salía del boliche, todavía eufóricos tras la noche, se cruzó con un hombre que pescaba solo, concentrado en su caña y en la calma del mar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El contraste entre ambos mundos fue evidente desde el primer momento. Los chicos, aún con la energía y la algarabía propias de quienes acaban una jornada festiva, advirtieron que el pescador estaba justo en el instante clave para capturar una pieza. Sin dudarlo, se acercaron y comenzaron a alentarlo a viva voz, transformando la escena en una suerte de hinchada improvisada.

Los cánticos no tardaron en elevar el tono de la situación. Con ritmo de tribuna, los jóvenes entonaron: “Sacá el pescado la p... que lo parió, sacá el pescado la p... que lo parió”, mientras el pescador luchaba con su presa. El ambiente, lejos de tensarse, se tornó festivo y hasta cómplice. Pronto, la melodía cambió a un pegadizo “Surubí, surubí”, generando una atmósfera tan insólita como divertida a orillas del mar.

#after #amigos #fyp #parati sonido original - Circular.INFO @circular.info COMO SI FUESE UNA FINAL Un grupo de amigos, se encontró a un hombre que estaba pescando y se acercaron para alentarlo, en Mar de Plata El momentazo ocurrió a la salida de un boliche, entre risas, al grito de "Saca el pescado la p* que lo parió", como en una final Al parecer, todo el aliento de la hinchada funcionó: el pescador logró sacar el pez y todo fue felicidad: @mardelplataweb_ #boliche

Sin embargo, la escena tuvo un vuelco impensado cuando el pez, ya casi fuera del agua, quedó atascado entre unas rocas. El pescador, que había intentado sacarlo con todas sus fuerzas, se encontró en una situación complicada. Lejos de quedarse como meros espectadores, dos de los jóvenes decidieron intervenir y se acercaron para ayudar. Con un esfuerzo conjunto y entre risas, lograron liberarlo de su encierro y el hombre finalmente pudo alzarlo, cumpliendo así el objetivo que había comenzado en soledad.

La euforia fue inmediata. El grupo estalló en aplausos y redobló la celebración entonando el clásico “Dale campeón, dale campeón”, como si se tratara de una victoria deportiva. El propio pescador, que al principio parecía incómodo o sorprendido por la invasión de su espacio, terminó sumándose a la alegría colectiva. Durante esos minutos, la costa se transformó en un pequeño estadio y el acto de pescar en un verdadero logro compartido.