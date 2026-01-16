Urgente: buscan dadores de sangre caninos para un perrito internado

El animal necesita una transfusión de manera inmediata y se solicita la colaboración de perros que cumplan con los requisitos de salud.
Un perrito que se encuentra internado necesita dadores de sangre caninos de urgencia para poder continuar con su tratamiento. La situación es delicada y la colaboración es fundamental para ayudarlo a salir adelante.
Los requisitos para donar son:
Si tu perrito cumple con estas condiciones y podés ayudar, por favor comunicate al 3853114589.
Cada donación puede marcar la diferencia y salvar una vida.