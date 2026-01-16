Urgente: buscan dadores de sangre caninos para un perrito internado

El animal necesita una transfusión de manera inmediata y se solicita la colaboración de perros que cumplan con los requisitos de salud.

Hoy 11:39

Un perrito que se encuentra internado necesita dadores de sangre caninos de urgencia para poder continuar con su tratamiento. La situación es delicada y la colaboración es fundamental para ayudarlo a salir adelante.

Los requisitos para donar son:

Peso mayor a 25 kg

Carnet de vacunación al día

Buen estado general de salud

Si tu perrito cumple con estas condiciones y podés ayudar, por favor comunicate al 3853114589.

Cada donación puede marcar la diferencia y salvar una vida.