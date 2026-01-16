Exitosa jornada quirúrgica programada en el Hospital Zonal de Fernández

Se realizaron cinco cirugías a pacientes adultos de la ciudad y la zona de cobertura, con intervención del Programa Quirúrgico Itinerante del Ministerio de Salud.

El director del nuevo Hospital Zonal de Fernández, Dr. Juan Fernando García, informó la realización de una exitosa e intensa jornada quirúrgica programada, que permitió resolver distintas patologías a pacientes adultos de la ciudad y localidades comprendidas en el área de cobertura del nosocomio.

Durante la jornada se llevaron a cabo cinco procedimientos quirúrgicos, entre ellos colecistectomías por videolaparoscopía (vesícula biliar) y cirugías de pared abdominal. Los pacientes evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta entre las 24 y 48 horas, con el correspondiente seguimiento postquirúrgico a través del consultorio de cirugía.

Las intervenciones se realizaron en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior del Ministerio de Salud, coordinado por el médico cirujano Dr. Carlos Salas y el médico anestesiólogo Dr. Sergio Santillán, con la gestión de la Dra. Graciela Alzogaray, directora del Interior. Este programa se desarrolla de manera continua en hospitales de Monte Quemado, Quimilí, Añatuya, Pinto, Frías, Termas de Río Hondo, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa, con el apoyo permanente del secretario de Salud Dr. Gustavo Sabalza y la ministra Lic. Natividad Nassif.

En esta oportunidad, el equipo quirúrgico estuvo integrado por los médicos cirujanos Dr. Edgardo Corti y Dr. Luis Cordero, la médica anestesióloga Dra. María Lina Morales, las instrumentadoras Iris Peralta y María Cardo, junto al personal de enfermería y técnicos radiólogos del servicio de cirugía del hospital.

Finalmente, el Dr. García destacó la importante inversión en recursos humanos calificados y equipamiento de última tecnología, subrayando el impacto social positivo de poder resolver estas patologías en forma local, evitando derivaciones a otros centros de salud, reduciendo el desarraigo de los pacientes y sus familias, y permitiendo una rápida reinserción a la vida familiar, social y laboral.