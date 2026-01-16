Ingresar
Aterrador video: una mujer fue atropellada por un auto que primero chocó con un colectivo

El impacto fue tal que la víctima voló por el aire, golpeó fuertemente contra un árbol y quedó tendida en el suelo, inconsciente.

Hoy 12:39
La mujer que fue atropellada

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la localidad de San Francisco Solano dejó a una mujer en grave estado y con pérdida de memoria. El siniestro, que quedó registrado por una cámara de seguridad, tuvo lugar en la intersección de las calles 839 y 897.

En las imágenes se puede observar la secuencia completa: la víctima caminaba por la calle empujando un carrito de compras. Al llegar a la esquina, un colectivo de línea impactó de lleno contra un auto.

Debido a la violencia del choque, el auto salió despedido y embistió directamente a la mujer. El impacto fue tal que la víctima voló por el aire, golpeó fuertemente contra un árbol y quedó tendida en el suelo, inconsciente.

La mujer fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde ingresó en estado crítico. Según informaron fuentes médicas, presenta un cuadro de múltiples fracturas graves, entre las que se destaca una de cadera y lesiones severas en ambas piernas.

Actualmente, la mujer permanece internada bajo observación y en estado de shock. Fuentes cercanas al caso informaron que, debido a la violencia del golpe, la paciente no recuerda nada de la secuencia y se encuentra desorientada sobre cómo se produjeron las heridas.

