El municipio bandeño afianza la prevención de casos de Dengue

Estas acciones se efectuaron el jueves a la mañana y estuvieron a cargo de agentes sanitarios que realizaron un amplio recorrido por el barrio donde brindaron información y entregaron folletería sobre el tema en cuestión casa por casa.

Hoy 13:23

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 7 del barrio Avenida realizó actividades de concientización sobre el Dengue y cómo prevenir la proliferación del vector transmisor de esta enfermedad.

De este modo, a través de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio continúa trabajando a través de los CAMM para prevenir la presencia del mosquito transmisor de esta enfermedad en los hogares y cómo proceder ante un cuadro de dengue.

Asimismo, cabe destacar que estas acciones son complementadas con otros trabajos que realiza la comuna diariamente en los barrios, es decir, operativos de descacharreo, desmalezamiento, limpieza y fumigación.

Municipalidad de La Banda

