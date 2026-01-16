Ingresar
Se realizará un taller de velas aromáticas para emprendedores

La capacitación se realizará el viernes 23 a las 18 en Rivadavia 438, y tiene un valor de $25.000 que incluye todos los materiales necesarios.

Hoy 13:31

La Oficina de Emprendedores dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevará adelante un Taller de Velas Aromáticas en Recipiente y Velas de Molde, destinado a vecinos interesados en adquirir nuevos conocimientos y herramientas para el desarrollo de emprendimientos.

La capacitación se realizará el viernes 23 a las 18 en Rivadavia 438, y contará con una modalidad práctica, brindando a los participantes los conocimientos básicos para la elaboración de velas aromáticas. El taller tiene un valor de $25.000 que incluye todos los materiales necesarios.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los interesados podrán solicitar información o anotarse comunicándose al 3854209847.

Esta propuesta se enmarca en las políticas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el espíritu emprendedor, generar oportunidades de capacitación y acompañar el crecimiento económico local.

