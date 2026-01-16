Vení este fin de semana a Bingo del Sol, pasá un buen momento y llevate un millonario premio

Bingo del Sol te invita a disfrutar de sus instalaciones donde, además de pasar un entretenido momento, vas a poder llevarte premios siempre arriba de los 3 millones de pesos.

Hoy 13:38

Llega el fin de semana y Bingo del Sol te invita a disfrutar de sus instalaciones y de todas las novedades que hay para tu entretenimiento, con el agregado de que podrías llevarte un millonario premio.

Con máquinas de última generación, pantallas gigantes y sonido envolvente, te espera Carlos V (Avellaneda 211), uno de los lugares donde podrás probar suerte con los pozos acumulados, que siempre son superiores a los tres millones de pesos.

En Casino Santiago (Belgrano sur 750), quienes visiten este lugar podrán probar suerte con una novedosa ruleta electrónica con pozo acumulado. Una forma diferente de vivir la emoción del giro de la bola.

También cuenta con una renovada confitería con shows musicales, todos los sábados por la noche a partir de las 23 hs.

Y si quieres quedarte en la comodidad de tu casa, pero también jugar, cuentas con la versión virtual: Bingo del Sol on line, que la semana pasada entregó un premio de más de 12 millones. Sí, más de $12.000.000.

El próximo pozo millonario acumulado puede ser tuyo.

Y para jugar, ingresar es tan fácil como entrar en www.bingodelsol.com.ar y seguir las instrucciones. Todos los días, jugadas cada media hora desde las 20:30 a 01:30hs.