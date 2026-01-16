Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ENE 2026 | 0º
X
Locales

Vení este fin de semana a Bingo del Sol, pasá un buen momento y llevate un millonario premio

Bingo del Sol te invita a disfrutar de sus instalaciones donde, además de pasar un entretenido momento, vas a poder llevarte premios siempre arriba de los 3 millones de pesos.

Hoy 13:38

Llega el fin de semana y Bingo del Sol te invita a disfrutar de sus instalaciones y de todas las novedades que hay para tu entretenimiento, con el agregado de que podrías llevarte un millonario premio.

Con máquinas de última generación, pantallas gigantes y sonido envolvente, te espera Carlos V (Avellaneda 211), uno de los lugares donde podrás probar suerte con los pozos acumulados, que siempre son superiores a los tres millones de pesos.

En Casino Santiago (Belgrano sur 750), quienes visiten este lugar podrán probar suerte con una novedosa ruleta electrónica con pozo acumulado. Una forma diferente de vivir la emoción del giro de la bola.

También cuenta con una renovada confitería con shows musicales, todos los sábados por la noche a partir de las 23 hs.

Y si quieres quedarte en la comodidad de tu casa, pero también jugar, cuentas con la versión virtual: Bingo del Sol on line, que la semana pasada entregó un premio de más de 12 millones. Sí, más de $12.000.000

El próximo pozo millonario acumulado puede ser tuyo.

Y para jugar, ingresar es tan fácil como entrar en www.bingodelsol.com.ar y seguir las instrucciones. Todos los días, jugadas cada media hora desde las 20:30 a 01:30hs.

TEMAS Casinos del Sol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 16 de enero en Santiago del Estero: una fuerte tormenta hizo descender la temperatura y se espera que la máxima trepe hasta los 29º
  2. 2. Detienen a una pareja mientras hacía "delivery" de cocaína a bordo de su moto
  3. 3. Escándalo en Colonia Dora: denuncian estafa millonaria bajo la fachada de "inversiones"
  4. 4. El abrazo que conmovió a todos: un policía contuvo al padre de una nena abusada y el video se volvió viral
  5. 5. Alerta vial en Ruta 92: un camión derramó toneladas de maíz y el tránsito es peligroso
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT