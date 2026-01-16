Boca quiere a Maher Carrizo y se mete en la pelea con River por el santiagueño

El Xeneize ve con buenos ojos sumar al extremo a sus filas y en las próximas horas consultará condiciones a Vélez por su pase. El jugador viene de rechazar al Millonario, ante su deseo de emigrar a Europa.

La situación de Maher Carrizo dio un giro inesperado en el mercado de pases. Luego de que se cayera su pase a River, donde el club había ofertado 6,5 millones de dólares por el 50% del pase, Boca tomó la decisión de consultar condiciones a Vélez para intentar meterse en la pelea por el extremo de 19 años y dar un golpe fuerte en plena ventana de transferencias.

Si bien por ahora se trata solo de sondeos y no hay oferta formal, que el Xeneize avance por un jugador que fue pedido expreso de Marcelo Gallardo no pasa desapercibido. En Núñez todo parecía encaminado, pero la postura del futbolista terminó por hacer caer la operación cuando dejó en claro que no tenía intención de jugar en River.

El motivo principal es claro: Carrizo prioriza emigrar a Europa y espera una propuesta del Viejo Continente. En ese contexto, Feyenoord ya lo sondeó y analiza presentar una oferta en el corto plazo, aunque sería inferior a la propuesta que había hecho River.

Ahora el escenario es abierto. Primero habrá que ver si Boca está dispuesto a cumplir las pretensiones de Vélez, y luego cuál será la decisión final del jugador. Carrizo fue uno de los puntos altos del Fortín en 2025, brilló en el Mundial Sub-20, tiene contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares. En Liniers no le cerrarán las puertas a una salida, siempre y cuando llegue una oferta que convenza.