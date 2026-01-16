Añatuya: colapsa un edificio histórico en el centro por las intensas lluvias

El derrumbe ocurrió en la calle Mitre y provocó alarma entre vecinos y comerciantes. Las autoridades pidieron mantener la zona despejada ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Hoy 14:37

Las persistentes lluvias que afectan a la región provocaron el colapso parcial de un edificio antiguo ubicado en calle Mitre, entre Pueyrredón y 25 de Mayo, en pleno centro de Añatuya. El derrumbe afectó una pared lateral y parte de la techumbre, generando pánico entre vecinos y transeúntes, especialmente por su cercanía a un concurrido supermercado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Personal municipal delimitó el área para evitar la circulación de personas y garantizar la seguridad. Hasta el momento no se registraron víctimas, aunque el riesgo de nuevos desprendimientos sigue siendo alto.

Por ahora, se desconoce la titularidad de la propiedad, por lo que las autoridades procederán a evaluar la estabilidad de las estructuras colindantes antes de despejar la zona y permitir el tránsito normal.

Vecinos del sector expresaron su preocupación y reclamaron acciones inmediatas para evitar que la estructura continúe cediendo, recordando que la antigüedad del inmueble y las lluvias intensas aumentan la peligrosidad del lugar.