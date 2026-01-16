Central Córdoba oficializó la llegada de Lucas "Saltita" González

El mediocampista jujeño de 25 años llega a préstamo desde Defensa y Justicia y firmó contrato con el Ferroviario hasta diciembre de 2026.

Hoy 14:38

Lucas González se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Central Córdoba. El mediocampista arribó a Santiago del Estero a préstamo desde Defensa y Justicia, club dueño de su pase, y firmó un vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, reforzando una zona clave del equipo pensando en la temporada que se viene.

El futbolista, de 25 años, nació en San Salvador de Jujuy y se formó futbolísticamente en Independiente, donde dio sus primeros pasos en Primera División. Luego continuó su carrera en el exterior, con un paso por Santos Laguna de México, antes de regresar al país para vestir la camiseta del Halcón de Florencio Varela.

De esta manera, el Ferroviario sigue moviéndose en el mercado de pases y suma una alternativa importante para el mediocampo, con la mira puesta en afianzar el plantel y ser protagonista en los desafíos que tendrá por delante en la temporada 2026.