Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ENE 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy ya tienen sede confirmada para la Copa Argentina

El duelo ya tiene día y escenario confirmado, por lo que ambos equipos comienzan a planificar uno de los compromisos más importantes del inicio de la temporada.

Hoy 15:11

El estadio Padre Martearena será la sede del encuentro entre Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El duelo ya tiene día y escenario confirmado, por lo que ambos equipos comienzan a planificar uno de los compromisos más importantes del inicio de la temporada.

La confirmación llegó de la mano del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien informó que este partido será uno de los dos encuentros del certamen nacional que se disputarán en la provincia. De esta manera, Salta vuelve a consolidarse como una plaza habitual para la realización de eventos deportivos de relevancia nacional, especialmente vinculados a la Copa Argentina.

Para Central Córdoba, el compromiso aparece como una gran oportunidad para avanzar de ronda y arrancar el año con una alegría, mientras que Gimnasia de Jujuy buscará dar el golpe en un cruce que promete ser parejo y atractivo, con público de ambas provincias presentes en las tribunas.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Copa Argentina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen a una pareja mientras hacía "delivery" de cocaína a bordo de su moto
  2. 2. El tiempo para este viernes 16 de enero en Santiago del Estero: una fuerte tormenta hizo descender la temperatura y se espera que la máxima trepe hasta los 29º
  3. 3. Escándalo en Colonia Dora: denuncian estafa millonaria bajo la fachada de "inversiones"
  4. 4. El abrazo que conmovió a todos: un policía contuvo al padre de una nena abusada y el video se volvió viral
  5. 5. Alerta vial en Ruta 92: un camión derramó toneladas de maíz y el tránsito es peligroso
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT