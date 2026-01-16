Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy ya tienen sede confirmada para la Copa Argentina

El duelo ya tiene día y escenario confirmado, por lo que ambos equipos comienzan a planificar uno de los compromisos más importantes del inicio de la temporada.

Hoy 15:11

El estadio Padre Martearena será la sede del encuentro entre Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El duelo ya tiene día y escenario confirmado, por lo que ambos equipos comienzan a planificar uno de los compromisos más importantes del inicio de la temporada.

La confirmación llegó de la mano del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien informó que este partido será uno de los dos encuentros del certamen nacional que se disputarán en la provincia. De esta manera, Salta vuelve a consolidarse como una plaza habitual para la realización de eventos deportivos de relevancia nacional, especialmente vinculados a la Copa Argentina.

Para Central Córdoba, el compromiso aparece como una gran oportunidad para avanzar de ronda y arrancar el año con una alegría, mientras que Gimnasia de Jujuy buscará dar el golpe en un cruce que promete ser parejo y atractivo, con público de ambas provincias presentes en las tribunas.