El posteo de Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi en sus últimos días en la Argentina

La rosarina compartió una imagen abrazada al capitán de la Selección argentina en Rosario, en la recta final de sus vacaciones antes del regreso al Inter Miami.

Hoy 15:52

Lionel Messi disfruta de sus últimos días de vacaciones en la Argentina junto a su familia, en su casa de Rosario, antes de viajar a Estados Unidos para iniciar la pretemporada con Inter Miami. En ese contexto, Antonela Roccuzzo realizó un romántico posteo en redes sociales que rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones.

A modo de despedida del país, la empresaria rosarina publicó una foto junto a Messi, ambos abrazados al costado de la pileta, una imagen íntima que no pasó desapercibida entre los fanáticos. Los comentarios se llenaron de mensajes de cariño y admiración, destacando el momento familiar que atraviesa la pareja en esta etapa previa al regreso del fútbol.

Incluso, el propio Messi se sumó a las respuestas con emojis de corazones y fuego, reforzando el clima distendido y afectuoso que reflejó la publicación. El capitán albiceleste aprovechó la estadía prolongada en el país, tras pasar las fiestas, para recargar energías luego de una temporada intensa.

Ahora, el rosarino ya tiene la mira puesta en lo que viene: el inicio de la pretemporada con Inter Miami, una gira por Sudamérica y, a largo plazo, un objetivo más que especial en el horizonte: el Mundial 2026 con la Selección argentina, el gran sueño que todavía lo motiva a seguir compitiendo al máximo nivel.

