José Ascanio: “Tenemos que construir desde las pequeñas cosas”

El ala pívot fue una de las figuras en la victoria de Olímpico ante Regatas, aportó 20 puntos y destacó el crecimiento colectivo, la defensa y el acompañamiento de la gente.

Hoy 16:36

José Ascanio fue uno de los grandes protagonistas en el triunfo de Olímpico frente a Regatas, en un partido exigente de La Liga Nacional. El ala pívot firmó una planilla destacada con 20 puntos, cuatro triples y cinco rebotes, y analizó un encuentro trabajado ante un rival de jerarquía, en el que el Negro volvió a mostrar solidez defensiva y crecimiento como equipo.

“Tuvimos un partido bastante bonito, contra un equipo de mucha experiencia y jerarquía”, expresó, poniendo en contexto la importancia de haber podido imponer condiciones ante uno de los conjuntos más fuertes de la Liga.

En la misma línea, el ala pívot remarcó el proceso que viene atravesando Olímpico y la mentalidad con la que encaran cada compromiso. “Venimos en ascenso; el hecho de no haber podido ganar dos partidos seguidos nos obligó a seguir trabajando con humildad y a mantener ese perfil de obrero, enfocados en las pequeñas cosas para sumar victorias y resultados positivos”, explicó.

Además, Ascanio hizo hincapié en una de las características del plantel. “Somos un equipo relativamente joven y tenemos que aprovechar esa ventaja, sacarle frutos siendo intensos durante los cuarenta minutos para poder seguir ganando”, señaló, resaltando la importancia de sostener el ritmo a lo largo de todo el partido.

Sin embargo, también dejó en claro que cada triunfo se construye desde el esfuerzo colectivo. “Somos un equipo al que no le sobra nada y tenemos que trabajar los partidos desde la defensa”, afirmó, marcando un concepto clave en la identidad del equipo.

Por último, el ala pívot se refirió a su presente personal y a una decisión que terminó siendo positiva. “No venía bien, arrastraba un bajón, y la estrategia del entrenador de que arranque desde la banca dio resultados. Me sirvió para reencontrarme conmigo mismo y recuperar la confianza que me estaba faltando”, concluyó.

Antes de despedirse, Ascanio dejó un mensaje especial para la gente: “Le pedimos a la fanaticada que nos siga acompañando, que este equipo va a dar todo para cumplir con las expectativas”.

Nota y foto: Prensa Olímpico