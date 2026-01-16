Ingresar
En vivo: Independiente BBC quiere volver al triunfo ante Huracán Las Heras en el Israel Parnás

El elenco de la calle Salta vuelve a presentarse ante su gente este sábado por la noche, en el último partido como local de enero, con la necesidad de recuperar su mejor versión.

Hoy 22:10

Independiente volverá a la acción este sábado en condición de local, cuando reciba a Huracán Las Heras en el que será su último partido en casa durante el mes de enero. El encuentro se jugará desde las 22 horas y contará con el arbitraje de Danilo Molina y Alejandro Costa, en un cruce clave para ambos equipos.

