Sarmiento de La Banda rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la Copa Argentina

El Profe se medirá ante el Granate este domingo en Caseros, por los 32avos de final del certamen nacional.
Sarmiento de La Banda rumbo a Buenos Aires para vivir uno de los partidos más importantes de su temporada. El conjunto santiagueño se enfrentará a Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un cruce que genera ilusión y expectativa en todo el pueblo del Profe.
El encuentro se disputará este domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes, y contará con transmisión en vivo de TyC Sports, lo que le dará un marco especial a la presentación de Sarmiento en el certamen federal.
En cuanto a la terna arbitral, el árbitro principal será Bruno Amiconi, acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Maximiliano López Monti, completando el equipo arbitral para un duelo que se perfila como intenso y muy disputado.
Para Sarmiento de La Banda, el partido ante Lanús representa una oportunidad histórica para medirse ante un rival de Primera División, buscar dar el golpe y avanzar de ronda en una competencia que siempre invita a soñar.