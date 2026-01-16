Ingresar
Sarmiento de La Banda rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la Copa Argentina

El Profe se medirá ante el Granate este domingo en Caseros, por los 32avos de final del certamen nacional.

Hoy 18:11
Sarmiento viaje

Sarmiento de La Banda rumbo a Buenos Aires para vivir uno de los partidos más importantes de su temporada. El conjunto santiagueño se enfrentará a Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un cruce que genera ilusión y expectativa en todo el pueblo del Profe.

El encuentro se disputará este domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes, y contará con transmisión en vivo de TyC Sports, lo que le dará un marco especial a la presentación de Sarmiento en el certamen federal.

En cuanto a la terna arbitral, el árbitro principal será Bruno Amiconi, acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Maximiliano López Monti, completando el equipo arbitral para un duelo que se perfila como intenso y muy disputado.

Para Sarmiento de La Banda, el partido ante Lanús representa una oportunidad histórica para medirse ante un rival de Primera División, buscar dar el golpe y avanzar de ronda en una competencia que siempre invita a soñar.

