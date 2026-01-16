Finalizó la venta de entradas para los hinchas de Sarmiento para el duelo de Copa Argentina: cuántas entradas se vendieron

Se desarrolló desde 11 de la mañana hasta las 18, sin inconvenientes y con una muy buena respuesta por parte de los simpatizantes del Profe.

Hoy 18:24

Sarmiento de La Banda culminó con éxito la venta de entradas para sus hinchas de cara al duelo frente a Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina. El expendio se realizó este viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 18, sin inconvenientes y con una muy buena respuesta por parte de los simpatizantes del Profe.

Según informó la institución, se vendieron alrededor de 370 entradas, una cifra significativa que no solo garantiza un buen acompañamiento en Buenos Aires, sino que además representa un impacto económico positivo para el club, estimado en 17 a 18 millones de pesos.

El encuentro ante el Granate se disputará este domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes, y contará con transmisión en vivo de TyC Sports, en uno de los compromisos más importantes del año para el conjunto santiagueño.

En cuanto a la terna arbitral, el árbitro principal será Bruno Amiconi, acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Maximiliano López Monti, completando el equipo arbitral para un duelo que promete ser intenso y muy disputado.