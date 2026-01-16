Ingresar
¿Y si te llama Román, Maher?: las fotos del santiagueño que ilusionan al hincha de Boca

El extremo es seguido de cerca por el Xeneize y el runrún se encendió en redes sociales a partir de fotos que se viralizaron del jugador cuando era chico.

Hoy 20:04
Maher Carrizo

Mientras espera una oferta desde Europa y tras rechazar la propuesta de River, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza el rumor de un posible interés de Boca por Maher Carrizo, una de las grandes joyas de Vélez y uno de los nombres más codiciados del mercado.

Por ahora, la situación es clara: no hubo contactos ni gestiones formales entre el Xeneize y el Fortín. Sin embargo, el runrún se encendió en redes sociales a partir de fotos que se viralizaron del jugador cuando era chico, luciendo la camiseta azul y oro, lo que despertó ilusión en más de un hincha.

El extremo mantiene como prioridad dar el salto a Europa, pero con el mercado abierto y los grandes atentos, la historia está lejos de cerrarse. ¿Sonríe Boca en silencio o solo fue un guiño del pasado? El tiempo y el teléfono de Román tendrán la última palabra.

