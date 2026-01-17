Ingresar
En vivo: River cierra la pretemporada ante Peñarol con la mira puesta en el debut

El Millonario enfrentará al Manya este sábado desde las 22 en Maldonado, en el último amistoso antes del arranque del Torneo Apertura. Gallardo volverá a probar el equipo titular.

Hoy 23:22

River afrontará este sábado desde las 22 su segundo y último amistoso de pretemporada cuando se mida ante Peñarol en el Campus de Maldonado, Uruguay, por la Serie Río de la Plata. A pocos días del inicio del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo aprovechará el encuentro para ajustar detalles de cara al debut oficial frente a Barracas Central, previsto para el sábado 24 de enero.

