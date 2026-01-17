En un ajustado final, Quimsa lo perdió ante Regatas en el Ciudad

La Fusión que venía de ganar en Misiones, se quedó en el cierre y cayó 70 a 69 por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:38

En un partido parejo y cambiante, La Fusión dejó escapar el juego sobre el cierre en el Estadio Ciudad. El inicio fue poco efectivo, con Robinson y Ramírez Barrios como las principales vías de gol en un arranque flojo. Con el correr de los minutos, Regatas se acomodó mejor gracias a los triples de Lugo y Jaime, mientras que Quimsa respondió con Lema y Orresta para cerrar el primer cuarto abajo por la mínima: 18-17 para la visita.

El inicio del juego tuvo cuatro minutos pocos efectivos, Robinson de un lado y Ramírez Barrios del otro para un flojo comienzo hasta que la visita se acomodó al frente gracias a los triples de Lugo y Jaime. Quimsa contestó con Lema y Orresta, pero Regatas se quedaba con el primero 18 a 17.

En el segundo parcial Freeman y Collomb desde el banco sumaron para que los santiagueños pasen al frente, los de coach Varas encontraron aciertos con Gallizzi hasta que los triples de Robinson le dieron el primer tiempo a la Fusión 36 a 34.

Gallizzi defendiendo y anotando abrió el complemento para la visita, la Fusión se mantuvo adelante con Lema y libres de Robinson. Cuando Tello buscó escapar en el tanteador a Regatas, Orresta con un triple sobre el cierre del cuarto descontó, 54/55.

Freeman y Solanas con buenos ataques lideraron a Quimsa, los correntinos se metieron de nuevo en juego mediante Gallizzi, el final fuarecía para la Fusión que resolvía con Robinson y simples de Meyinsse pero a falta de pocos segundo Gramajo con una bomba le dió el triunfo a Regatas 70 a 69. Robinson sumó 22 puntos, en los ganadores 14 con 10 rebotes de Ramirez Barrios y 14 puntos con 9 rebotes para Tayavek Gallizzi.

Quimsa (10 - 9) recibirá el martes a San Martín mientras que Regatas (12 - 7) recibirá el viernes 30 del corriente a Boca.