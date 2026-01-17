Quimsa busca confirmar su levantada ante Regatas en el Ciudad

La Fusión viene de ganar en Misiones y desde las 21:30 intentará seguir por el buen camino. Escúchalo por Radio Panorama en El Clásico.

Quimsa afrontará este sábado por la noche desde las 21:30 un compromiso exigente cuando reciba a Regatas de Corrientes en el estadio Ciudad, en uno de los tres partidos programados por la Liga Nacional de Básquet. Con el respaldo de su público, el equipo santiagueño intentará confirmar su levantada y seguir escalando posiciones en la tabla. Escúchalo por Radio Panorama en El Clásico.

La Fusión llega en un buen momento dentro de la competencia: ganó cuatro de los últimos cinco partidos, lo que le permitió trepar al puesto 10, con un récord de 10 victorias y 8 derrotas. En su última presentación consiguió un triunfo importante como visitante ante Oberá, por 74 a 72, con actuaciones destacadas de Brandon Robinson, Matías Solanas, Sammie Freeman y Diego Figueredo, todos a disposición del entrenador Leandro Ramella.

Además, la noche marcará el debut de Fausto Ruesga, alero bahiense de 25 años y 1,98 metro, que llega tras su paso por el básquet español y con antecedentes en el seleccionado argentino mayor en 2021. Su incorporación le suma una nueva variante al perímetro del conjunto santiagueño.

Del otro lado estará Regatas, un rival siempre complicado que buscará recuperarse luego de la derrota sufrida ante Olímpico por 72 a 65 en tiempo suplementario. El equipo correntino, dirigido por Juan Manuel Varas, se ubica quinto en la tabla, con un registro de 11 triunfos y 7 caídas, y llega con la intención de afirmarse en los puestos de vanguardia.