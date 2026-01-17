Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Quimsa busca confirmar su levantada ante Regatas en el Ciudad

La Fusión viene de ganar en Misiones y desde las 21:30 intentará seguir por el buen camino. Escúchalo por Radio Panorama en El Clásico.

Hoy 22:23

Quimsa afrontará este sábado por la noche desde las 21:30 un compromiso exigente cuando reciba a Regatas de Corrientes en el estadio Ciudad, en uno de los tres partidos programados por la Liga Nacional de Básquet. Con el respaldo de su público, el equipo santiagueño intentará confirmar su levantada y seguir escalando posiciones en la tabla. Escúchalo por Radio Panorama en El Clásico.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Regresaban de Brasil: familia santiagueña se salvó de milagro tras volcar su vehículo e incendiarse
  2. 2. Video: una abogada e influencer santiagueña fue filmada realizando gestos racistas en Ipanema y le incautaron el pasaporte
  3. 3. El tiempo para este sábado 17 de enero en Santiago del Estero: jornada inestable y 32ºC de máxima
  4. 4. Derrape en pleno centro: una joven cayó de su moto en Belgrano y 9 de Julio
  5. 5. El Manchester United de Martínez se quedó con el clásico ante un City desconocido que se aleja de la pelea
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT