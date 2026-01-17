En vivo: Quimsa busca confirmar su levantada ante Regatas en el Ciudad

La Fusión viene de ganar en Misiones y desde las 21:30 intentará seguir por el buen camino. Escúchalo por Radio Panorama en El Clásico.

Hoy 22:23

Quimsa afrontará este sábado por la noche desde las 21:30 un compromiso exigente cuando reciba a Regatas de Corrientes en el estadio Ciudad, en uno de los tres partidos programados por la Liga Nacional de Básquet. Con el respaldo de su público, el equipo santiagueño intentará confirmar su levantada y seguir escalando posiciones en la tabla. Escúchalo por Radio Panorama en El Clásico.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO