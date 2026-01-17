Atención: crearon cuenta falsa en Instagram del cardenal Vicente Bokalic Iglic

El perfil falso estaría contactando a distintos usuarios. No se descarta que la intención sea solicitar información personal o incluso dinero.

Una cuenta apócrifa en la red social Instagram encendió las alarmas en Santiago del Estero al utilizar de manera fraudulenta el nombre y la imagen del cardenal Vicente Bokalic Iglic, máximo referente de la Iglesia Católica en la provincia.

El perfil falso estaría contactando a distintos usuarios con el objetivo de simular comunicaciones oficiales y, eventualmente, solicitar información personal o incluso dinero.

Desde el entorno del cardenal confirmaron que se trata de una maniobra fraudulenta y negaron que existiera alguna cuenta oficial en Instagram que corresponda al arzobispo primado de la Argentina con esas características.

Según trascendió, el modus operandi de este tipo de cuentas suele basarse en generar confianza a través del uso de imágenes públicas y referencias religiosas, para luego intentar obtener datos como números de teléfono, direcciones, documentos personales o transferencias de dinero bajo distintos pretextos.

Por eso, se insistió en que la comunidad no responda mensajes, no comparta información personal y no realice ningún tipo de envío de dinero ante contactos de este estilo.

Asimismo, recomendaron denunciar en Instagram. Un repaso realizado por dicha red social buscando el falso perfil, durante la mañana de este sábado, dio resultados negativos, pero no se descarta que podrían volver a reactivarlo, por lo que se aconseja mantener precaución con este tipo de cuentas sospechosas.