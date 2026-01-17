El Tottenham de Romero y el West Ham se miden en Wembley por una nueva fecha de la Premier League

Se miden en Londres por la fecha 22 con transmisión en vivo para Argentina a través de Disney+ Premium.

Hoy 07:42

Este sábado desde las 12:00 el Tottenham de Romero recibirá a West Ham en el Wembley Stadium en uno de los partidos destacados de la jornada. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la tabla y mantenerse en la pelea por los puestos de copas europeas.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El West Ham viene de igualar en su última presentación ante Nottingham Forest, en un encuentro parejo que le dejó sensaciones encontradas. El conjunto dirigido por David Moyes buscará hacerse fuerte fuera de casa y dar el golpe ante un rival directo, apoyándose en su solidez defensiva y en la experiencia de su mediocampo.

Por su parte, Tottenham también llega tras un empate frente a Bournemouth, resultado que le impidió acercarse a los primeros puestos. Los Spurs intentarán imponer condiciones como locales, con una propuesta ofensiva y el respaldo de su gente en Wembley, en un duelo que promete intensidad y emociones.

El cruce entre Tottenham y West Ham aparece como uno de los más atractivos del fin de semana en la Premier League, con dos equipos que se conocen bien y que saldrán a buscar el triunfo desde el primer minuto. La expectativa está puesta en un partido abierto y con chances en ambos arcos.

