Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ENE 2026 | 23º
X
Somos Deporte

El Chelsea de Enzo y Garnacho se mide ante el Brentford por la Premier League

Se enfrentarán desde las 12 por la fecha 22 de la Premier League, con transmisión de Disney+ Premium y ESPN.

Hoy 08:12

En uno de los partidos atractivos de la jornada, el Chelsea de Enzo y Garnacho será local ante Brentford en Londres con la obligación de sumar de a tres para seguir escalando posiciones en la tabla. El conjunto blue buscará hacerse fuerte en casa y dejar atrás una racha irregular que no le permite afirmarse en los puestos de vanguardia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Brentford llega a este compromiso tras haber empatado frente a Sunderland, en un encuentro que mostró su competitividad pero también algunas falencias en el cierre de los partidos. El equipo intentará dar el golpe en condición de visitante, apoyándose en su orden táctico y en la intensidad para presionar alto.

Por el lado de Chelsea, el empate ante Fulham en la fecha anterior dejó un sabor amargo, ya que no pudo capitalizar su dominio en el resultado. El conjunto londinense intentará mejorar su eficacia ofensiva y aprovechar el respaldo de su público en Stamford Bridge.

El cruce entre Chelsea y Brentford promete ser dinámico y disputado, con dos equipos que llegan necesitados de una victoria. La Premier League entra en una etapa decisiva y cada punto comienza a pesar en la lucha por los objetivos de la temporada.

_________________
TEMAS Alejandro Garnacho Enzo Fernández Chelsea FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robo bajo la lluvia: solitario ladrón sustrajo una motocicleta en el barrio Parque del Río I
  2. 2. El Gobierno informó que Argentina se sumará a la histórica misión Artemis II de la NASA con el microsatélite Atenea
  3. 3. La provincia desplegó un amplió operativo en los lugares afectados por fenómenos climáticos
  4. 4. El tiempo para este sábado 17 de enero en Santiago del Estero: jornada inestable y 32ºC de máxima
  5. 5. Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez reflexionaron sobre la soltería femenina: “La mujer elige la independencia”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT