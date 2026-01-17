El Chelsea de Enzo y Garnacho se mide ante el Brentford por la Premier League

Se enfrentarán desde las 12 por la fecha 22 de la Premier League, con transmisión de Disney+ Premium y ESPN.

Hoy 08:12

En uno de los partidos atractivos de la jornada, el Chelsea de Enzo y Garnacho será local ante Brentford en Londres con la obligación de sumar de a tres para seguir escalando posiciones en la tabla. El conjunto blue buscará hacerse fuerte en casa y dejar atrás una racha irregular que no le permite afirmarse en los puestos de vanguardia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Brentford llega a este compromiso tras haber empatado frente a Sunderland, en un encuentro que mostró su competitividad pero también algunas falencias en el cierre de los partidos. El equipo intentará dar el golpe en condición de visitante, apoyándose en su orden táctico y en la intensidad para presionar alto.

Por el lado de Chelsea, el empate ante Fulham en la fecha anterior dejó un sabor amargo, ya que no pudo capitalizar su dominio en el resultado. El conjunto londinense intentará mejorar su eficacia ofensiva y aprovechar el respaldo de su público en Stamford Bridge.

El cruce entre Chelsea y Brentford promete ser dinámico y disputado, con dos equipos que llegan necesitados de una victoria. La Premier League entra en una etapa decisiva y cada punto comienza a pesar en la lucha por los objetivos de la temporada.

