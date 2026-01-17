El Chelsea de Enzo y Garnacho sumó un importante triunfo ante el Brentford por la Premier

En el marco de la fecha 22 del campeonato inglés, los Blues ganaron 2 a 0 y se ilusionan con los puestos de copas.

Fue un verdadero alivio en el suroeste de Londres. En el estreno de Liam Rosenior como técnico en la Premier League, Chelsea se impuso ante Brentford 2 a 0 y volvió a sonreír tras varias fechas sin triunfos. El resultado le permitió a los Blues acomodarse en la tabla y quedar a solo un punto de los puestos de Europa League.

El desarrollo del partido no fue sencillo para el local. Brentford fue superior durante varios pasajes del primer tiempo y tuvo la primera ocasión clara a los 20 minutos, cuando Schade quedó mano a mano con Robert Sánchez, pero su intento de pase terminó salvando, casi de milagro, al Chelsea. Cinco minutos más tarde, llegó el golpe del local: Enzo Fernández, campeón del mundo, metió un gran pase para Joao Pedro, que controló y sacó un zurdazo inatajable para Caoimhín Kelleher. Aunque el gol fue anulado en primera instancia, el VAR corrigió y convalidó el tanto.

Antes del descanso, Brentford volvió a rozar el empate. A los 37’, Mathias Jensen quedó solo bajo el arco, pero su remate se estrelló en el palo. Así, Chelsea se fue al entretiempo 1-0 arriba, pese a no haber sido claramente superior en el juego.

En el complemento, el trámite fue similar. La visita dominó la pelota y buscó el empate, pero le faltó eficacia. El equipo de Rosenior, superado futbolísticamente, encontró el segundo gol casi de la nada: a los 75 minutos, Liam Delap se fabricó un penal y Cole Palmer no falló desde los doce pasos para sentenciar el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, Chelsea no solo cortó la mala racha, sino que además trepó al sexto puesto del campeonato. En lo individual, Alejandro Garnacho tuvo una tarde discreta, falló una chance clara a los 43’ y fue reemplazado a los 57’. Enzo Fernández, en cambio, volvió a destacarse con su asistencia y se fue ovacionado por todo Stamford Bridge cuando salió a los 84 minutos, coronando otra sólida actuación.

