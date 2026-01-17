Con el objetivo de acercarse a los puestos de arriba, el Liverpool de Mac Allister choca ante Burnley en Anfield

Se enfrentarán desde las 12 por la fecha 22 de la Premier League.

Hoy 08:18

En un duelo con realidades distintas, el Liverpool de Mac Allister será local ante Burnley desde las 12, en uno de los encuentros destacados de la jornada. Los Reds buscarán volver al triunfo frente a su gente y mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos del campeonato inglés.

Burnley llega a este compromiso luego de haber empatado frente a Manchester United, un resultado que le dio confianza tras competir de igual a igual ante uno de los grandes de la liga. El conjunto visitante intentará repetir esa imagen positiva y sumar puntos importantes en una cancha siempre difícil como Anfield.

Por su parte, Liverpool viene de igualar ante Arsenal, en un partido intenso y muy disputado. Los Reds intentarán imponer su juego, con presión alta y velocidad en ataque, para quedarse con los tres puntos y seguir prendidos en la lucha grande de la Premier League.

