Su excuñado, gestor automotor, se quedó con el vehículo y la dejó con una deuda de $ 13.000.000

La denunciante aseguró que su exfamiliar sacó un préstamo a su nombre, compró el auto y luego lo vendió. La deuda sigue creciendo.

Hoy 08:25

Una joven oriunda de Sumampa, Quebrachos, denunció que su excuñado la estafó en más de $ 13.000.000, al gestionarle la compra de un automóvil, previa financiación de una mutual, retener para sí la unidad y luego venderla, sin informárselo a ella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el patrocinio del abogado Luis Barraza, la mujer, de apellido Carrizo Sosa, interpuso una denuncia en contra de un sujeto de apellido Crespín, gestor, con residencia en el Bº San Germés.

Según el detalle de los sucesos, en el 2023 Carrizo Sosa se encontraba de novia con el hermano de Crespín, quien se encontraba vinculado al rubro de la compraventa de automóviles.

Te recomendamos: Escándalo en Colonia Dora: denuncian estafa millonaria bajo la fachada de "inversiones"

En ese contexto, el denunciado "me ofreció la compra de un automóvil, presentándolo como una oportunidad conveniente". Primero, la mujer dijo no. "Lejos de desistir, el denunciado me aseguró que él podía averiguar la forma de conseguir el dinero".

Un día, la mujer accedió y Crespín avanzó en la operación. "… Me trasladó hasta una escribanía, donde procedí a firmar diversa documentación vinculada a la operación. Previamente, se había gestionado un crédito personal" en una asociación mutual. La entidad otorgó el crédito personal gestionado por el propio denunciado a mi nombre por $ 10.000.000, que luego me intimó al pago, gestión que fue realizada íntegramente por el denunciado", subrayó.

Negocio redondo para sí

Con el dinero, Crespín habría adquirido un automóvil Ford Fiesta, modelo 2016, el cual fue registrado a nombre de su entonces cuñada, conforme surge de la cédula de identificación vehicular expedida por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor. Datos del vehículo: Marca: Ford Modelo: Fiesta 1.6 L S Plus Dominio: AA613AZ Titular registral (E.R.C.S.).

El detalle que descolocó a Carrizo Sosa, su cuñado nunca le entregó el coche. El argumento original fue que ella no sabía conducir.

"Con el paso del tiempo comencé a reclamar el vehículo en reiteradas oportunidades, recibiendo siempre excusas evasivas. En numerosas ocasiones, cada vez que insistía con la entrega del automóvil, se generaban conflictos familiares. Mi entonces pareja se molestaba, razón por la cual, para evitar mayores problemas, dejé de insistir durante algunos meses, confiando en las promesas realizadas. El automóvil jamás me fue entregado, mientras que las obligaciones derivadas del crédito continuaban recayendo exclusivamente sobre mí", resaltó la denunciante.

Tanto insistió la misma, que su ya excuñado le respondió que vendió el coche. "Haz lo que quieras, que no estoy obligado a devolverte el automóvil", respondió.

Hoy, la mujer no tiene auto y la mutual empezó a intimarla en la deuda, agujero negro que ya superó los $ 13.000.000, destacó el letrado en la demanda penal que ingresó a la Fiscalía.