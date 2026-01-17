En vivo: en plena crisis, el Real Madrid de Mastantuono se mide ante Levante en el Santiago Bernabéu

Por la fecha 20 de LaLiga, el Merengue afronta un duelo más que importante tras la eliminación histórica ante Albacete. Choca desde las 10.

Hoy 09:55

El Real Madrid de Mastantuono vuelve al Santiago Bernabéu este sábado para enfrentar a Levante por la fecha 20 de La Liga, en un clima cargado de tensión tras la eliminación en Copa del Rey y con Álvaro Arbeloa debutando como técnico interino. El partido comenzará a las 10:00 (hora argentina) y se verá en vivo por DSports y DGO+.

