Un nuevo revés judicial sacude con fuerza a Morena Rial

La hija de Jorge Rial recibió una respuesta desfavorable tras un pedido presentado por sus abogados ante la Justicia. Por el momento, continúa detenida en el penal de Magdalena, a la espera de que el proceso judicial avance.

Hoy 09:01

La situación judicial de Morena Rial continúa sin dar señales de alivio y, lejos de mostrar avances, suma nuevos contratiempos que la mantienen privada de su libertad. A cada intento de revertir su escenario legal le sigue un nuevo obstáculo, lo que por ahora impide tanto una eventual excarcelación como la posibilidad de cumplir la prisión bajo la modalidad domiciliaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este jueves 16 de enero se conoció un nuevo revés para la hija de Jorge Rial: la jueza Andrea Rodríguez Mentasti le negó la excarcelación solicitada por su defensa, una decisión que vuelve a complicar su panorama y prolonga su estadía en el penal de Magdalena. La resolución cayó como un balde de agua fría en su entorno, ya que se esperaba al menos un gesto favorable por parte de la Justicia.

La información fue revelada por Martín Candalaft en DDM (América TV) , donde explicó en detalle cómo se dio la decisión y cuáles fueron los argumentos rechazados por la magistrada: “Acaba de conocerse un fallo de la jueza Rodríguez Mentasti, otro revés para Morena Rial. Le negaron la excarcelación y vamos a explicar cómo funciona esto”.

Según explicó, la estrategia de la defensa fue doble. Por un lado, habían solicitado prisión domiciliaria, pedido que ya fue rechazado tanto por la jueza como por la Cámara, y que ahora quedó en manos de Casación.

Pero en paralelo, los abogados Marcelo D’Angelo y Martín Leiro presentaron un pedido de excarcelación independiente, con nuevos argumentos: “Se presentan los abogados de Morena Rial y le dicen a la jueza: queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria".

“ Plantearon que ya recapacitó, que está arrepentida, que está en tratamiento psicológico, etcétera ”, detalló sobre los fundamentos presentados por la defensa, que argumentó que Morena se encontraría en mejores condiciones si permaneciera fuera del penal.

“La jueza se lo rechaza, que esto es lo que sucedió hoy, 16 de enero y recuerda nuevamente que ya quebrantó el anterior beneficio”, confirmó el periodista. Y cerró: “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia”.