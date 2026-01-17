Ingresar
Milett Figueroa habló, una vez más, de los rumores de separación de Marcelo Tinelli

La modelo rompió el silencio en un mensaje que Majo Martino leyó al aire en Sálvese Quien Pueda.

Hoy 09:14

En medio de los fuertes rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli,-noticia que había lanzado horas atrás Pepe Ochoa- la modelo decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental.

Y fue Majo Martino la encargada de dar a conocer la palabra de Milett, a través de un mensaje que le hizo llegar y que leyó al aire en Sálvese Quien Pueda: “Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también”.

Lejos de esquivar el tema, Milett explicó el motivo de la distancia física y llevó tranquilidad sobre el vínculo con el conductor: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.

Por último, dejó en claro que Tinelli tampoco entiende de dónde surgieron las versiones que hablaban de una crisis: “Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso”, cerró Milett, contundente.

